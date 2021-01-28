Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

28.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:04
Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Erzincan merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Erzincan merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün, sözde polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan öğretmen, avukat ve memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu çalışma sonucu Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Manisa, Aydın, Osmaniye, Kahramanmaraş, Afyon, Konya, Malatya ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer illerden kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Ömer Ali Mesut Özil Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 09:04:42. #1.14#
title