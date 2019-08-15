Erzincan'da tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti

15.08.2019 00:24

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da tatilciler serinlemek için Girlevik Şelalesi'ne akın etti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu'da bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojik uyarı da yapılarak, "Mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir" denildi.

Girlevik Şelalesi'ne yoğun ilgi

Bölgede hava sıcaklığı Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 40 dereceye ulaşırken Erzurum ve Kars'ta 33, Ağrı'da 35, Ardahan'da 32 derece ölçüldü.

Aşırı sıcakların yaşandığı Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu.

Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdi.

Erzincan'da bazı çocuklar ise bunaltıcı sıcakta tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girerek serinledi.

Hayvan sürüsü Munzur Çayı'nda serinledi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de objektiflere Munzur Çayı'nda serinleyen büyükbaş hayvan sürüsü yansıdı. Aşırı sıcakta meralarda otlayan inekler zaman zamanda akarsuyun içerisine girerek suyun karşısına geçip serinledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA