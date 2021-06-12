Şarampole devrilen araçta sıkışan yaralıları AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağına yakın bir noktada Serkan K'nin kullandığı 06 N 0206 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri araçta sıkışan sürücü ile E.A. ve M.B'yi çıkaramayınca AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan E.A. ve M.B'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir