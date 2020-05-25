Erzincan'da köy yolları, mayıs ayında kardan kapandı
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Erzincan'da köy yolları, mayıs ayında kardan kapandı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden beri etkili olan sağanak, yüksek kesimler ile Erzincan'da kar yağışına dönüştü.

Erzincan'da köy yolları, mayıs ayında kardan kapandı
25.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:39

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden beri etkili olan sağanak, yüksek kesimler ile Erzincan'da kar yağışına dönüştü. Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının açılması çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düştüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde, şehir merkezlerinde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı ve tipi ile beyaza büründü. Dün gece saatlerinde başlayan kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kışı aratmayan görüntüler ortaya çıkarken, Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı kala mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştı.Öte yandan dün Erzurum'un İspir ilçesinin 2090 rakımlı Güzel Yayla geçidinde de kar yağışı etkili olmuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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