Erzincan'da kontrollü normalleşme ile açılan kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanamayacak
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Erzincan'da kontrollü normalleşme ile açılan kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanamayacak

04.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:20
Erzincan'da kontrollü normalleşme ile açılan kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanamayacak

Erzincan'da kontrollü normalleşme ile yeniden açılan kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oyun oynanmasına müsaade edilmeyecek.

Erzincan'da kontrollü normalleşme ile yeniden açılan kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oyun oynanmasına müsaade edilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte Vali Mehmet Makas başkanlığında, kontrollü normalleşme süreci dolayısıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldığı belirtildi.

Kentte Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gelinen aşamada elde edilen başarının sürdürülebilmesi ve vaka sayılarının daha da azaltılabilmesi için İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bazı kararlar alındığı aktarılan açıklamada, bu doğrultuda, tüm kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun oynanmasına müsaade edilmemesi, bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu, kafe gibi iş yerlerinin kapalı tutulmasına devam edilmesi ve restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmemesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ayrıca internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri ile hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerlerinin yüzde 50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında açılmasına, yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, şehirdeki vaka sayılarının düşmeye devam edebilmesi için yaklaşan ramazan ayı da göz önüne alınarak, ziyaret amaçlı kente gelen vatandaşların ilk 3 gün zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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