Erzincan'da Karla Mücadele Ekiplerinden Yoğun Mesai

Erzincan'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri trafikte aksama olmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarına akşam saatlerinde başladı.

Erzincan'da 50 kişilik bir ekip vatandaşın işlerinin aksamaması için 13 Şubat Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Ordu Caddelerindeki kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına gece başladı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, vardiyalı çalışarak gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, karla mücadele kapsamında gösterdikleri gayretlerden dolayı belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başsoy, "Olası bir kar yağışı olma ihtimaline karşı ekiplerimiz hazır kıta bekliyorlar. Karın yağması ile ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarına başladık. Gerekli bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını yaptık. İlk olarak ana yollarda ve toplu taşıma araçlarının girmesinde sıkıntı yaşanacak bölgelerde tuzlama ve küreme çalışmalarını başlattık. Şu anda ekiplerimiz mahalle aralarında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapıyorlar" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA