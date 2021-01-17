Erzincan'da hava ulaşımına rüzgar engeli
17.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:04
Erzincan'da ters rüzgar nedeniyle havalimanına inemeyen uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.
Erzincan'da ters rüzgar nedeniyle havalimanına inemeyen uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.
Kentte etkili olan olumsuz hava şartları hava ulaşımını engelledi.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Erzincan Havalimanı'na iniş yapmak isteyen TK 7078 sefer sayılı yolcu uçağı, ters rüzgar nedeniyle Erzincan Havalimanı'na iniş yapmadı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle inişi gerçekleştiremeyen uçağın 29 yolcusuyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na dönüş yaptığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir