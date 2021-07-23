Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametinde çatışmalar sürüyor

Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametinde çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametinde çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzileri, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesinde konuşlanan Ermeni askerler tarafından öğle saatlerinde ateş altına alınmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametinde çatışmaların devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşine devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, yerel saatle 16.00'da başlayan çatışmalarda bir Ermeni keskin nişancının açtığı ateş sonucunda Ferman Yagublu adlı Azerbaycan askerlerinin şehit düştüğü belirtilmişti. Bakanlık, Ermeni tarafının bu tür provokasyonlarla iki ülkenin devlet sınırındaki durumu daha da gerginleştirme niyetinde olduğu ifade etmişti.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı