Erkenci Kuş 43. Yeni Bölüm 2. Fragmanı: "Sanem Hiçbir Zaman Seni Sevmedi Yiğit!"

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aziz Bey, Sanem'e bir akşamlık bakması için bir bebek teslim eder. Sanem'in bebekle olan imtihanında ne yapacağını bilemeyince Can imdadına yetişti. Peki eğlenceli sahnelerin yer aldığı ve seyircilerin yüzünde tebessüm oluşturan Erkenci Kuş dizisinin 42. son bölümünde neler yaşanmıştı?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erkenci Kuş 42. son bölümde Can, Yiğit'i tuzağa düşürmek için boş bir hard diskin içinde kulübede Sanem'in kitabının yakıldığı gecenin görüntüleri olduğunu söyledi. Can, Emre ile anlaşıp hard diski Yiğit'in de duyduğu bir anda kulübeye götürmesini söyledi. Can, kulübenin kapısını Yiğit'in açamayacağı şekilde sıkıca kapattı ve Sanem ile fotoğraf çekimine devam etmeye çalıştı. Sanem, Can geldiğinden beri tek kelime yazamadığını söyledi. Can ise içi paramparça olurken Sanem'e iyi gelmediğini düşündü. Ama Can bir yandan da Yiğit'i kontrol etmeyi de ihmal etmedi.

Erkenci Kuş 42. son bölümde Can ve Emre uzaktan Yiğit'i izledi. Yiğit kulübeye girmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Daha sonra Emre'ye gelen telefon ile oradan ayrıldılar. Can, Yiğit'e hesap sormak istese de Emre ona engel oldu ve haklıyken haksız duruma düşmesini istemedi. Erkenci Kuş 42. son bölümde Hüma'nın yanına giden kardeşler, kulübenin yandığı haberini alınca tekrar koşarak oraya geldi. Kulübe alevler içinde yanarken ve Yiğit de uzaktan olanları izledi. Can hiç düşünmeden kendini ateşlerin içine attı ve o anda oraya gelen Sanem, sevdiği adamın alevlere daldığını görünce arkasından gitmek istedi lakin arkadaşları buna izin vermedi. Sanem, Can için çok korktu ama Can elinde Sanem'in bandanası ile alevlerin içinden çıkmayı başardı. Sanem'i yumuşatan bu harekete aralarındaki aşkı da alevlendirdi. Ayrıca tüm eşyalarının yandığını duyan Can, onun için gerekli olanı aldığını söyledi.