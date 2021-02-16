Erken Erişim Oyunu Valheim İki Milyon Kopya Sattı!

Iron Gate tarafından geliştirilen Viking temalı hayatta kalma oyunu olan Valheim, iki haftadan kısa bir sürede iki milyon kopya sattı.

Valheim geliştiricileri Iron Gate Studio, iki milyondan fazla satış yaptıklarını ve hafta sonlarında oyuncu sayılarını 360.000'e çıkartarak oyuncu rekorunu kırdıklarını duyurdu. Geçen haftanın 160.000 oyuncusu sayı rekorunu yerle bir ettiler.

Iron Gate CEO Richard Svensson'nun yaptığı açıklamaya göre:

Valheim, yaklaşık bir yıl boyunca erken erişimde kalmayı planlıyor. Iron Gate, aşağıda veriken yol haritasında, gelecek güncellemeleri görüyoruz.

Açıkçası, Valheim'ın geleceğini gerçekten merak ediyorum. Daha erken erişimde böylesine bir başarıyı yakalayabiliyorken, tüm sürümü çıktığında neler olacağını düşünemiyorum bile. Sağlıcakla kalın sevgili okurlar. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Valheim'ın Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun dünyasındaki en güncel haberler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: ESporTimes