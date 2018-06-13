Erhun Öztümer, İngiliz Ekibi Bolton'a Transfer Oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Bolton Wanderers, Türk Messi lakaplı Erhun Öztümer'i transfer etti.

İngitere Championship ekiplerinden Bolton Wanderers, Walsall'da forma giyen Türk Messi lakaplı Erhun Öztümer'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son olarak Walsall forması giyen Türk oyuncu 95 maçta attığı 32 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 23 GOLE DİREK KATKIDA BULUNDU

Geçtiğimiz sezon Walsall'da 50 maça çıkan Öztemur 23 gole direk katkıda bulunarak adından sıkça söz ettirdi.

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YORUMLAR (1)

  • ASGARİ ÜCRETLİ AZRAİL VEKİLİ:
    türk messi trabzonspordaki abdülkadir ömürdür. UEFA bile 3 yıldır öyle anıyorken sen neyin peşindesin. . .
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