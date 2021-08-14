Ereğli ekibi Kastamonu'da yoğun mücadele veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli ekibi Kastamonu'da yoğun mücadele veriyor

Ereğli ekibi Kastamonu'da yoğun mücadele veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batı Karadeniz'de yaşanan büyük sel felaketi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi'nden gönderilen ekip bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Batı Karadeniz'de yaşanan büyük sel felaketi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi'nden gönderilen ekip bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Türkiye, Batı Karadeniz'de yaşanan büyük sel felaketi haberleriyle sarsılırken, Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri de arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

Dün yola çıkan 11 kişilik Ereğli İtfaiyeciler Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (ERİDAK) ekibi ile 5 kişilik itfaiye ekibinin ardından; bugün de vidanjör ve kamyonla 5 kişilik ekip Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için harekete geçti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu bilgileri verdi:

"Sel felaketi yaşanan bölgeye Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nden destek ekibimiz yola çıktı. Vidanjör, kamyon ve 5 kişilik ekip, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama, kurtarma çalışmalarına katılacak. ERİDAK ve İtfaiye Müdürlüğümüzden dün bölgeye giden ekip gece boyunca arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Komşularımızın yanındayız.

Kastamonu'da sel felaketi ardından arama kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor."

Posbıyık: "Ekiplerimiz gece boyunca mücadele verdi"

Bölgeye giderek çalışmalara katılan ekip ile ilgili de bilgi veren Başkan Posbıyık, "Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve ERİDAK ekibine, dün bölgeye ulaştığı andan itibaren AFAD tarafından görev verildi. Önce Dumlupınar Caddesi'nde kayıp bir kişi arandı. Çatalzeytin'de Öğretmenevi'nin ve diğer binaların bodrumuna dolmuş sular tahliye edildi. Tekstil Fabrikası'ndaki sular boşaltıldı. Kayıp bir çiftin arama çalışmalarına yoğunlaşıldı. Ekiplerimiz gece boyunca mücadele verdi, çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu mutlu aileden geriye sadece 3 yaşındaki küçük kız kaldı
Bu mutlu aileden geriye sadece 3 yaşındaki küçük kız kaldı
Son dakika haberi! Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
Son dakika haberi! Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
Selin en dehşet anları sosyal medyada böyle paylaşıldı
Selin en dehşet anları sosyal medyada böyle paylaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer İlham Aliyev Erdoğan Yüksek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Işın Karaca Deniz Akkaya Murat Dalkılıç
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Hakan Reçber Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ereğli ekibi Kastamonu'da yoğun mücadele veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:51:39. #1.16#

title