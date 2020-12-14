Erdoğan: "Yatırım ortamını iyileştirecek, yatırımcıların tereddütlerini giderecek iklimi güçlendirecek reformları tereddütsüz hayata geçireceğiz."
14.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:18
Erdoğan: "Yatırım ortamını iyileştirecek, yatırımcıların tereddütlerini giderecek iklimi güçlendirecek reformları tereddütsüz hayata geçireceğiz.
Erdoğan: "Yatırım ortamını iyileştirecek, yatırımcıların tereddütlerini giderecek iklimi güçlendirecek reformları tereddütsüz hayata geçireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç