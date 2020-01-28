28.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:38

Erdoğan Senegal ile yeni ticaret hedefimiz 1 milyar dolar

Senegal, (DHA)- Senegal'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burada 7 anlaşmaya imza attık ve dolu bir gün geçirdik. 2018'de hedeflerimizin birçoğunu gerçekleştirdik. Senegal ile yeni ticaret hedefimiz 1 milyar dolardır dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'in başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ile Senegal arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini belirterek, Burada 7 anlaşmaya imza attık ve dolu bir gün geçirdik. 2018'de hedeflerimizin birçoğunu gerçekleştirdik. Senegal ile yeni ticaret hedefimiz 1 milyar dolardır. Sayın Başkan'ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli. O da 50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençlerimiz noktasında önemli bir adım. Demir Çelik'te ciddi bir yatırımın burada Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli. Yani Tosyalı Holding, Summa gibi bütün Türk firmalarının buradaki adımları, inanıyorum ki Türkiye ve Senegal arasında ciddi bağların oluşmasın vesile olacaktır. Savunma Sanayii'ne yönelik atılacak adımlar büyük önem arz ediyor. Biz bu konuda da hiçbir zaman Senegal'i yalnız bırakmayacağız ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN BİZLERE BİR NEZAKET TELEFONUYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Tabii Sayın Donald Trump ile dün akşam yaptığımız görüşme aslında Sayın Trump'ın bizlere bir nezaket telefonuydu. Bu da malum Elazığ ve Malatya'daki deprem, 41 vatandaşımızın, kardeşimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 1,600 civarında yaralının olduğu bir depremdi fakat bu yaralıların da hemen hemen tamamına yakını ayakta tedaviyle taburcu edilmiş vaziyette. Çok az sayıda şu anda tedavisi devam eden vatandaşlarımız var. Yine aynı şekilde hakikaten çok sayıda vatandaşlarımızın kurtarılmış olması da bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi dedi. Libya ve İdlib hakkında da konuştuklarını belirten Erdoğan, Bu konularda neler yapabileceğimizi kendileriyle konuşma fırsatını da bulduk. Tabi Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek, yanlış olur dedi.

HAFTER'İN İŞİ ÇÖZMEK GİBİ BİR DERDİ YOK

Libya'ya ilişkin açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti

Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter, geleceğini söylediği yerlere örneğin Tunus'a gitmedi. Geldiği yerde bir netice mi vardı Yok. Moskova'dan da kaçarak adeta geri döndü. Aynı şekilde Berlin sürecindeki toplantıda da otel odasında saklandı ve oradan takip etti. Yani işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine, Wagner gibi bir güç var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli, bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter'i ayakta tutuyor, kendisi de lejyoner. Bunun yanında bir de resmi olarak yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı Sarrac var. Şu anda bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelesinin biz bir an önce askeri olmaktan çıkıp, tamamen siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.

İdlib'de durumun farklı olduğunu ve Türkiye sınırlarına doğru bir hareketlenme olduğuna vurgu yapan Erdoğan, Biz de tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Kış mevsimi orada çok daha şiddetli. Bütün gelen oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de onlara briket barınma yerleri yapalım dedik. Şu anda onlar süratle yapılıyor. Onlar bittikten sonra da kendilerini o briket barınaklara yerleştireceğiz ve süreci orada da yine hassasiyetle takip ediyoruz. Temenni ederim ki, İdlib'i de barışla sona erdiririz diye konuştu.

Kaynak: DHA

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