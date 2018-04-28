Erdoğan Seçim Startını İzmir'de Verdi: Bay Kemal, Sen Darbecisin (2)

REKTÖR VE AKADEMİSYENLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÜRPRİZ KARŞILAMA

İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adnan Menderes Havalimanı'nda, Ege Üniversiteliler sürpriz karşılama yaptı. Ege Üniversitesi ailesini temsilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde, 382 akademik ve idari personeli gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurup yanlarına gitti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rektör Budak çiçek takdim etti. Rektör Budak'la görüştüğünü ve üniversiteyle ilgili taleplerin kendisine iletildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekenin yapılacağını söyledi. Daha sonra Egelilerle fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapılacağı salona geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fakülte binalarından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin değişim dönüşümüne kadar birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Devlet üniversitesi olarak devletimizin ve milletimizin başı, Cumhurbaşkanımıza taleplerimizi ilettik. Üniversitemizin temel alt yapısına ilişkin çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. Bu projeler, devletimizin desteği olmadan yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da destek olacağını kaydetti" dedi.

İZMİR,