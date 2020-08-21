Erdoğan'ın müjdesi Suriyelileri sevindirdi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli mülteciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu müjdelediği tarihi açıklamasını merak ve heyecanla izledikten sonra sevinçlerini dile getirdiler.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli mülteciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu müjdelediği tarihi açıklamasını merak ve heyecanla izledikten sonra sevinçlerini dile getirdiler.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi bugün açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasını Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli mülteciler evlerinde televizyon başında pürdikkat izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'doğal gaz' müjdesini vermesiyle birlikte evde bulunanlar alkışlarla destek oldu.

Erdoğan'ın açıklamalarına çok sevinen Maher Said (65), "Türk milleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğal gaz bulunmasından dolayı kutluyorum. En içten dileklerimle kutluyorum. Erdoğan ve Türk milleti bunu hak etti, bize evini, kapısını açtı. Allah Türk milletinin yaptığı iyiliği karşılıksız bırakmadı" diye konuştu.

Abdulnaser Rabea (50) ise, "Türk milletini ve tüm İslam alemini yürekten kutluyorum. Bu hepimizin sevinci Allah Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA