Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları gayri resmi akşam yemeğine katıldı

Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları gayri resmi akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi 7'inci Liderler Zirvesi için Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

14.10.2019 23:20
Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları gayri resmi akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi 7'inci Liderler Zirvesi için Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da yer aldı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et