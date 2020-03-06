Erdoğan'a hakaretten hakkında dava açılan CHP'li Özkoç ile 27 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

06.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da arasında bulunduğu 28 milletvekiline ait 55 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



28 kişilik listede sadece CHP ve HDP'li vekiller yer aldı. Bu isimler arasında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP Van Milletvekili Sezai Temelli gibi isimler dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle