Konakladığı otelde yaktığı kömür, taş ocağında çalışan işçinin sonu oldu
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Konakladığı otelde yaktığı kömür, taş ocağında çalışan işçinin sonu oldu

16.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:55
Konakladığı otelde yaktığı kömür, taş ocağında çalışan işçinin sonu oldu

Balıkesir Erdek'te bir taş ocağında çalışan Hakan Yayla, konakladığı oteldeki odasında ısınmak için yaktığı mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybetti.

Trabzon Tonya nüfusuna kayıtlı olup, Marmara ilçesinin kırsal Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden ve Erdek'te faaliyet gösteren bir taş ocağında çalışan Hakan Yayla (40), konakladığı Çugra sahilinde bulunan motelde odasında ısınmak için mangal kömürü yaktı.

CANSIZ BEDENİNİ İŞLETME SAHİBİ BULDU

Söz konusu motelin teknik tesisatlarını ve onarımını yapıp, geceleri de burada kalan Hakan Yayla, odasında ölü olarak bulundu. Bekar olan ve uzun yıllar, otelde hizmet veren Hakan Yayla'nın cesedi işletmeci tarafından bulunurken, cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan ilk incelemede cesedin morarmış ve ağzından, burnundan kan gelmiş olduğu görüldü.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Savcılık, olayı "şüpheli ölüm" olarak değerlendirerek, Hakan Yayla'nın cesedini otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Hakan Yayla'nın ölüm sebebi otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak. Hakan Yayla'nın Çınarlı Mahallesi'nde toprağa verileceği kaydedildi.

Öte yandan emniyet güçlerinin motelin kamera kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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