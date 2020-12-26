Erciyes'te kayağa iki gün ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erciyes'te kayağa iki gün ara verildi

26.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:48
Erciyes'te kayağa iki gün ara verildi

Erciyes Kayak Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kayak ve snowboard faaliyetlerine 2 gün ara verildiği bildirildi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kayak ve snowboard faaliyetlerine 2 gün ara verildiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün ve yarın Erciyes Kayak Merkezi'nin faaliyet veremeyeceği belirtildi.

Uygulamanın ülke genelindeki tüm kayak merkezlerini kapsadığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere ver verildi:

"Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açasından oluşturduğu riski yönetme, koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında, Erciyes Kayak Merkezi 26 Aralık Cumartesi ve 27 Aralık Pazar günü hizmet veremeyecek olup kayak ve snowboard faaliyetleri iki gün boyunca gerçekleştirilmeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Fahriye Evcen Furkan Palalı Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Domagoj Vida Burak Yılmaz Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Yangın Üsküdar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciyes'te kayağa iki gün ara verildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:01:00. #1.14#
title