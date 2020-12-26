Erciyes'te kayağa iki gün ara verildi

Erciyes Kayak Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kayak ve snowboard faaliyetlerine 2 gün ara verildiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün ve yarın Erciyes Kayak Merkezi'nin faaliyet veremeyeceği belirtildi.

Uygulamanın ülke genelindeki tüm kayak merkezlerini kapsadığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere ver verildi:

"Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açasından oluşturduğu riski yönetme, koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında, Erciyes Kayak Merkezi 26 Aralık Cumartesi ve 27 Aralık Pazar günü hizmet veremeyecek olup kayak ve snowboard faaliyetleri iki gün boyunca gerçekleştirilmeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil