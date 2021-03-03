EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 15 Mayıs 2015'te bildirdiği 200 MW'lık rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurusu almayacak.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2020 yılı sonuna kadar elektrik sistemine bağlanması öngörülen 200 MW'lık rüzgar santrali kapasitesinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği" çerçevesinde yatırımcılara tahsis etme kararı nedeniyle EPDK, söz konusu 200 MW'lık kapasiteye ilişkin rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurusu almamaya karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı