Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Engin Özkoç hangi görevleri yaptı? Engin Özkoç hayatı ve biyografisi!

05.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:23

CHP Sakarya milletvekili Engin Özkoç yaptığı dikkat çeken açıklamalar ile gündem oldu.Son olarak Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hakaretten dolayı 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Gençlik yıllarından itibaren CHP'de yetişmiş bir isim olan Engin Özkoç ile ilgili insanların merak ettiği soruların yanıtlarını sizler için hazırladık.

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Engin Özkoç doğum tarihi: 5 Şubat 1962

Engin Özkoç kaç yaşında: 58

Engin Özkoç doğum yeri: Kayalar/Erenler - Sakarya

Engin Özkoç'un mesleği: Türk siyasetçi

ENGİN ÖZKOÇ'UN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Sakarya'nın Kayalar ilçesinde 5 Şubat 1962 tarihinde Ziyaettin ve Gülser çiftinin çocukları olarak dünyaya geldi. Anadolu Üniversite İşletme Fakültesi'ni bitirmiştir. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başlayan Engin Özkoç, Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bekârdır.

ENGİN ÖZKOÇ'UN POLİTİK YAŞAMI

24, 25 ve 26. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcüsü olarak görev yaptı. CHP Grup Başkanvekilidir.