Engelli Dernek Başkanlarından Başkan Atilla'ya Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Umut Var Derneği Başkanı Levent Baykara ve Zihinsel Engelliler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Güler İnan'ı makamında kabul etti.

Konukları Baykara ve İnan ile bir süre sohbet eden Başkan Atilla, belediyenin engellilere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirten Atilla, engellilere yönelik belediyeye ait otobüslerde özel donatılar, engelli şarj istasyonu, trafikte sesli uyarı sistemi gibi hizmetler verildiğine işaret etti.

Merkez Kayapınar ilçesinde çalışmaları devam eden "Engelsiz Kampüs"ünü kısa sürede tamamlamayacaklarını aktaran Atilla, "Burada değerli engelli kardeşlerim, sosyal aktivite imkanlarının yanı sıra farklı alanlarda mesleki eğitimler alabilecek, hobilerini sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Engelli dostu belediyecilik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnan ve Baykara da engellilere verilen destekler ve hizmetler için Atilla'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA