Engelli Ailelerinden 'Hakaret' Tepkisi

Edirne'deki engelli aileleri, şarkıcı Sedat Kapurtu'nun engelli oğluna sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki gösterdi.





Edirne Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği ve Edirne Tabip Odası'nın desteğiyle Saraçlar Caddesinde engelli çocuklarıyla birlikte basın açıklaması yapan aileler, engellilere yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılara tepkilerini dile getirdi.





Ellerinde "Biz çok güzeliz görmesini bilene", "Medeni insan engelli bireye saygı duyar", "Meleğime dokunma" dövizleri taşıyan vatandaşlar engellilere yönelik saldırıları kınadı.





Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Sedat Kapurtu'nun Serebral Palsi hastalığı bulunan oğlu Sıraç Kapurtu'ya sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.





Kapurtu'ya yapılan hakaretlerin tüm engelli bireylere yapılmış sayıldığını belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:



"İnsan ki, görünüm nasıl olursa olsun en şerefli varlıktır. Farklı özelliklere sahip olmak kişinin elinde değildir. Farklı özelliklere sahip oldukları için insanları aşağılamak ise hiç kimsenin haddine değildir. Engelli bireylere zalimce yapılan saldırılar bu insanlara ne kazandırıyor. Neden insanda farklılıkları kabul etmekte bu kadar zorlanıyoruz. Neden bizim gibi olmayanları istemiyoruz. Bizden farklı olan kişilerin yanında bu kadar mı kendimizi yetersiz hissedip onları ortadan kaldırınca değerli olacağımıza inanıyoruz? Güçlü olmak güçsüzü ezmek değil, güçsüz olana destek olmaktır. Biz çocuklarımızı, bizim çocuklarımız olduğu için seviyoruz. Onlara gönül gözümüzle bakıyoruz. Onlar aramıza gönderilmiş birer melek. Değerlerimize dokunmayın, incitmeyin" şeklinde konuştu.