Endonezya'da Feribotta Coronavirüs Paniği! Yolcular Denize Atladı
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Endonezya'da Feribotta Coronavirüs Paniği! Yolcular Denize Atladı

Endonezya'da Doğu Nusa Tenggara'dan kalkan ve Maumere şehrine giden bir feribotun bazı çalışanlarında coronavirüs tespit edilmesi nedeniyle büyük panik yaşandı.

09.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:51
Endonezya'da Feribotta Coronavirüs Paniği! Yolcular Denize Atladı

Endonezya'da Doğu Nusa Tenggara'dan kalkan ve Maumere şehrine giden bir feribotun bazı çalışanlarında coronavirüs tespit edilmesi nedeniyle büyük panik yaşandı. Maumere limanına yanaşmasına izin verilmeyen 255 yolcusu bulunan feribotta, durumun anons edilmesinin ardından 5 kişi panikleyerek denize atladı. 5 Kişi Denize Atladı

Feribottaki can yeleklerini giyerek denize atlayan yolcuların yüzerek kıyıya ulaşmaya çalıştıkları görüldü. Denize atlayan 5 yolcu yara almadan kurtulurken, daha sonra feribotun limana yanaşmasına izin verildi.

Tüm Yolcular Karantinaya Alındı

Feribotun limana yanaşmasının ardından Maumere sağlık ekipleri feribottaki herkese coronavirüs testi yaptı ve tüm yolcuların karantinaya alınmasına karar verildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Wisnu Handoko, yolculara sakin olmaları ve sağlık personelleriyle işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Tamindir

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