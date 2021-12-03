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En önemli ulaşım ağı güzergahına havadan denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

En önemli ulaşım ağı güzergahına havadan denetimKOCAELİ İstanbul ile Anadolu arasındaki ulaşım ağının en önemli güzergahlarından birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kısmı, jandarma ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan denetlendi.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - En önemli ulaşım ağı güzergahına havadan denetim

KOCAELİ İstanbul ile Anadolu arasındaki ulaşım ağının en önemli güzergahlarından birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kısmı, jandarma ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulan ekipler, aranan 2 şahsı da gözaltına aldı.

Tem Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun yükünü önemli ölçüde azaltan Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından hem karadan hem de helikopterle havadan denetleniyor. Trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, trafik kazalarını önlemek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için yapılan uygulamada; sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaları başta olmak üzere trafikte risk teşkil edebilecek durumlar kontrol edildi. Havadan denetimde sakıncalı görülen durumlar yol üzerinde bulunan kontrol noktalarındaki ekiplere anlık bildirildi. Denetimde, yol boyunca trafik akışı havadan takip edildi. Kocaeli geçişinde kural ihlali yapan sürücülere ekipler tarafından göz açtırılmazken, kontrol edilen 745 araçtan 20'sine 12 bin 598 TL para cezası uygulandı. 7 araç trafikten men edilirken, aranan 2 şahıs yakalandı ve 1 kaza ihbarı alındı.

En önemli ulaşım ağı güzergahına havadan denetim

En önemli ulaşım ağı güzergahına havadan denetim

En önemli ulaşım ağı güzergahına havadan denetim

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