En güzel resimli cuma mesajları! Anlamlı cuma mesajları, 27 Kasım 2020 cuma mesajları

Hayırlı cumalar! İslam aleminin en güzel ve en anlamlı günü geldi. Bu cuma gününde sevdiklerinizin mübarek cuma gününü kutlamak, hayırlı ve bereketli cumalar, haftalar dilemek için aşağıdaki cuma mesajları arasından beğendiklerinizi paylaşabilirsiniz. Resimli cuma mesajları sayesinde sosyal medyadan sevdiklerinize hayırlı cumalar dileyebilirsiniz!

Müslümanlar için haftanın en anlamlı, en kutlu günü cuma geldi. Bugünün herkese hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz. Siz de sevdiklerinize iyi dileklerinizi iletmek, onları mutlu etmek ve mübarek cuma günlerini kutlamak isterseniz aşağıdaki güzel cuma mesajları sizlere rehber olacaktır. Bu mesajları SMS ile Whatsapp ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz resimli cuma mesajları hem şık hem de anlamlı cuma mesajlarıdır. Sevdiklerinizle ayrıca Facebook cuma mesajları ve Instagram cuma mesajları paylaşabilir, tüm çevrenizin mübarek cuma gününü topluca kutlayabilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Müslüman aleminde Cuma namazının önemi çok büyüktür. Cuma günü en kutsal ve en mübarek gündür. Özellikle bu pandemi döneminde camiye gidemeyenler, cuma namazlarını evlerinden kılanlar ve dostlarıyla görüşemeyenler onların cumalarını uzaktan kutlamak zorunda kalıyorlar. Böyle mübarek bir gün en güzel cuma mesajları ile kutlanır! Müslüman aleminin bir araya gelemediği, cuma namazı kılamadığı günlerde bu resimli ve anlamlı cuma mesajları sevdiklerinizi çok mutlu edecektir!

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar.

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

Allah'ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Resimli cuma mesajları Instagram, Facebook ve Whatsapp cuma mesajları arasında hem en şık hem de en anlamlı cuma mesajlarıdır. Dualarıyla, dilekleriyle ve görselleriyle iç ferahlatan bu resimli cuma mesajlarını siz de sevdiklerinizle paylaşabilir, onların mübarek cuma gününü kutlayabilirsiniz!

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana!

"Allah-ü azze ve celle bir ev halkına hayır dilerse onların üzerine rıfk verir"

"Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre, öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün!"

KISA VE ÖZ CUMA MESAJLARI

Kısa cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayabilirsiniz. Bu mübarek günde onlara sağlık, bereket ve selamet dileyebilirsiniz. Bu kısa ve öz cuma mesajlarını sevdiklerinize mesajla yollayabilir, bir resimle de dileklerinizi süsleyebilirsiniz!