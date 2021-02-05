Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
05.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:58
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,168252
|0,10
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,599272
|0,10
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,705518
|0,09
|İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042311
|0,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238759
|0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037937
|0,84
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011036
|0,58
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,419113
|0,41
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,782018
|0,39
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077798
|0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,044035
|0,96
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,104797
|0,94
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|136,641523
|0,87
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,090163
|0,72
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,702900
|0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,704630
|1,01
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,043185
|0,40
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022889
|0,33
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035569
|0,31
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,069334
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,152609
|0,42
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,859621
|0,36
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,477352
|0,27
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,006787
|0,04
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,364359
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,066294
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,946920
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,025542
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,642218
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,711370
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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