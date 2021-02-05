Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

05.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:58
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,1682520,10
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5992720,10
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,7055180,09
İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0423110,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2387590,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0379370,84
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0110360,58
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4191130,41
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7820180,39
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0777980,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0440350,96
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1047970,94
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu136,6415230,87
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0901630,72
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7029000,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7046301,01
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0431850,40
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0228890,33
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0355690,31
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0693340,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1526090,42
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8596210,36
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4773520,27
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,0067870,04
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3643590,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0662940,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9469200,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0255420,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6422180,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7113700,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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