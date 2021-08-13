BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,062709-0,40VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114451-0,36MetLife Em. ve Hay. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,062709-0,40
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114451-0,36
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060409-0,35
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,123863-0,35
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,116645-0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010474-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010734-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056782-0,78
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,066479-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016047-0,99
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,039175-0,50
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,084559-0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,089314-0,20
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,051302-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032935-0,59
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009742-0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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