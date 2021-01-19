Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

19.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:24
Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0138731,34Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0648761,27Fiba Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0138731,34
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0648761,27
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0723881,24
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1221631,22
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0525091,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0184611,18
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0219660,75
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0570643,29
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1530532,59
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1753322,56
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0925192,56
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1985682,56
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0486582,19
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0906042,00
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0331451,87
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0170501,79
BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF0,0800371,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0277251,92
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0399091,86
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0477541,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0676981,78
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0284021,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0290421,45
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0468621,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0482081,45
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0468021,44
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0458101,44
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0674890,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0284890,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0716920,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0315880,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0756870,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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