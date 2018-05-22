Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Venezüela Stoklarının Azalmasıyla Yükseldi
– Petrol fiyatları, Venezüela'nın stoklarının azalmasıyla yükseldi.
– Petrol fiyatları, Venezüela'nın stoklarının azalmasıyla yükseldi.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.76 artışla varil başına 79.82 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.62 artışla 72.69 dolardan işlem görüyor.
Dolar endeksi ise günlük yüzde 0.31 düşüşle 93.41 düzeyine döndü.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, yatırımcıların riski yüksek varlıklara yönelmesiyle küresel piyasalarda altın fiyatları inişe geçerken, içeride gram altının fiyatı 189 lirayı, çeyrek altın 301 lirayı, Cumhuriyet altını da 1,262 lirayı buldu.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;
- Gümüş yüzde 0.36 artışla 16.58 dolardan,
Altın yüzde 0.15 artışla 1,292.9 dolardan,
Bakır yüzde 0.66 artışla 3.119 dolardan,
Platin yüzde 0.37 artışla 903.1 dolardan,
Paladyum yüzde 0.05 artışla 990.9 dolardan işlem gördü. - İstanbul