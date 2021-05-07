Emniyetten "pandemi desteği" uyarısı

Malatya polisi pandemi nedeniyle destek almak isteyenlerin, bu destekleri fırsat bilen dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için uyarıda bulundu.

Malatya polisi pandemi nedeniyle destek almak isteyenlerin, bu destekleri fırsat bilen dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dolandırıcılara karşı uyardı. Yapılan paylaşımda, "Telefonunuza gelen aldatıcı mesajlara dikkat edin. 'Pandemi Desteği' ya da benzer isimler altında oluşturulan sahte site ve uygulamalar, zararlı yazılım yükleme amaçlıdır. Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı