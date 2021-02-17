Emniyetten 'metamfetamin' uyarısı
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Emniyetten 'metamfetamin' uyarısı

17.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:22
Emniyetten 'metamfetamin' uyarısı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, son yıllarda Türkiye'de kullanımı artan 'metamfetamin' isimli uyuşturucuya karşı uyarıda bulunarak, ailelerin bu mücadeleye destek vermesini istedi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü, son yıllarda Türkiye'de kullanımı artan 'metamfetamin' isimli uyuşturucuya karşı uyarıda bulunarak, ailelerin bu mücadeleye destek vermesini istedi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 'metamfetamin' isimli narkotik maddenin Türkiye'de ilk kez 2009 yılında İstanbul'da ele geçirildiği ve son yıllarda metamfetamin kullanımının yaygınlaştığı belirtildi. Türkiye'de 2019 yılında 1 ton 42 kilogram, 2020 yılında ise 4 ton 168 kilogram metamfetamin ele geçirildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Türkiye genelinde 81 ilimizde ve birçok ilçemizde görülen metamfetamin maddesi, yoğunlukla kırılmış kristal, buz, cam parçaları veya limon tuzu görünümündedir. Metamfetaminin hemen her yöntemle suistimali mümkün olduğu gibi genel olarak cam pipolar vasıtasıyla kullanılır. Ülkemizde genel olarak kullanılan sokak adları 'Met', 'Kristal', 'Buz', 'Ateş/Buz' ve 'Metin Amca'dır. Metamfetamin; çok tehlikeli, tamamen sentetik, kuvvetli bağımlılık potansiyeli olan ve kullanıcılarda çok kısa sürede bipolar bozukluk, paranoya ve şizofreni veya diğer ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olabilen bir maddedir. Kolluk birimlerimiz alanda olağanüstü bir çaba sarf etmektedir. Ailelerimizin de bu maddeyle mücadelede bizlere destek olmalarını, çocuklarına duyarlılıkla yaklaşmalarını ve elde ettikleri bilgileri paylaşmalarını talep etmekteyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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