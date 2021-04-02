Emniyet ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde sürpriz ziyaretle "özel öğrencileri" sevindirdi
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Emniyet ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde sürpriz ziyaretle "özel öğrencileri" sevindirdi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Emniyet ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde sürpriz ziyaretle 'özel öğrencileri' sevindirdi

Sakarya'da eğitim gören özel öğrenciler, emniyet ekiplerinin sürpriz ziyaretiyle mutluluk yaşadı.

Sakarya'da eğitim gören özel öğrenciler, emniyet ekiplerinin sürpriz ziyaretiyle mutluluk yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorlu ekipler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Serdivan Nilüfer Özel Eğitim Merkezi Uygulama Okuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Öğretmenleri eşliğinde okulun bahçesine çıkan öğrenciler, konvoy halinde okula giren ekipleri görünce şaşırdı.

Mutlulukları hareketlerinden anlaşılan öğrenciler, polislere sarılarak sıcak bir karşılama gerçekleştirdi.

Motosikletlere binen, polis ağabeylerinin yelek ve şapkalarını giyerek selam duran öğrenciler, görev başında bulunan memurlara telsizden "kolay gelsin" dileklerinin iletti, sevgilerini ifade eden anonslar geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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