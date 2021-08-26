EMEKLİ ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ KAZADA ÖLDÜ

ANTALYA'da emekli orman yüksek mühendisi ve rekreasyon sanatçısı İsmet Yücel, botanik bahçesinden evine dönerken plakası belirlenemeyen bir aracın çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da emekli orman yüksek mühendisi ve rekreasyon sanatçısı İsmet Yücel, botanik bahçesinden evine dönerken plakası belirlenemeyen bir aracın çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı yeni yapılan Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ağaçlandırma ve korunan alanlar konusunda adını duyuran, yaptığı ağaç heykellerle sergiler açan emekli orman yüksek mühendisi İsmet Yücel (66), Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki botanik bahçesinden bisikleti ile Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Yeni açılan Batı Çevre Yolu'ndan evine doğru seyir halindeyken arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen bir araç İsmet Yücel'e çarparak olay yerinden kaçtı. Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan muayenede Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son olarak geçen yıl Şubat ayında 'Ağaç Heykel' temalı sergi açan İsmet Yücel'in cansız bedeni eşi, kızı ve sevenleri tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Nebiler Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı