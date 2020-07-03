Elbistan'da 113 kök hint keneviri ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 118 kök hint keneviri ele geçirildi.
03.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:11
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 118 kök hint keneviri ele geçirildi.
İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi
Ekipler iki ayrı bahçede dikili vaziyette 113 kök hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgisi bulunan M.Ç. (55) ve M.D. (45) hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA