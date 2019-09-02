Elazığ İl Özel İdare'de sponsorluk anlaşması

02.09.2019 17:04

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, Harput Dibek Kahvesi firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı.



Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende, forma reklamı sponsurluğu için 1 yıllık sözleşmeye imza atıldı.

Kulüp basın sözcüsü Vedat Demirbağ, şehrin iki marka değeri arasındaki birlikteliğin takım için iyi bir sinerji oluşturduğunu belirterek, "Desteklerinden dolayı firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi takıma güç veren bu anlaşmanın spor ve iş dünyası adına hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.



Firma yetkilisi Soyer Orhan'da, İl Özel İdare Takımı'nın başarılı bir sezon geçirmesi için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA