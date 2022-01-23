Elazığ-Diyarbakır karayolu trafiğe kapatıldı - Haberler
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Elazığ-Diyarbakır karayolu trafiğe kapatıldı

Elazığ-Diyarbakır karayolu trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kar yağışı ve tipi sebebiyle Elazığ-Diyarbakır yolu olmak üzere birçok yol trafiğe geçici süre kapatıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Elazığ'da kar yağışı ve tipi sebebiyle Elazığ- Diyarbakır yolu olmak üzere birçok yol trafiğe geçici süre kapatıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı ve tipi Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Yaşanan kar ve tipi nedeniyle Elazığ-Diyarbakır Yolu 23-78 kilometreler arası trafiğe kapatıldı. Ayrıca yine Bingöl- Elazığ Yolu 6-41 kilometreler arası da trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, Sivrice-Gözeli, Baskil-Kuşsarayı, Palu-Beyhan-Gökdere, Arıcak, Maden-Alacakaya, Baskil-Aydınlar, Karakoçan-Kığı-Adaklı yolları belirli kilometrelerinin tipi ve kar nedeniyle trafiğe geçici süre kapatıldığı bildirildi. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Doğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haber

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