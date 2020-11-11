- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu

11.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:50

- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu Elazığ'da Azerbaycan'ın Karabağ kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgali altından kurtarılmasının ardından yaklaşık bin araçla zafer konvoyu düzenlendi.

- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu

ELAZIĞ - Elazığ'da Azerbaycan'ın Karabağ kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgali altından kurtarılmasının ardından yaklaşık bin araçla zafer konvoyu düzenlendi.

Elazığ'da MHP tarafından Azerbaycan'ın Karabağ kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinin altından kurtarılması sonrası zafer konvoyu düzenlendi. Yaklaşık bin araçlık konvoy Malatya Caddesi Misland Kavşağından başladı. Etkinliğe katılanlar Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattığı araçlarıyla Zübeyda Hanım, Vali Fahri Bey, Gazi ve Malatya caddelerinde korna eşliğinde gezdi. Cadde üzerinde bulunan vatandaşlar ise dev Azerbaycan ve Türk bayrakları ile meşaleler yakarak zafer konvoyuna destek verdi. Etkinlik, Öğretmenevi önünde yapılan basın açıklaması ile son buldu.

Konvoy sonrası açıklama yapan MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, " Sözde devlet olan Ermeni kimliğinin Sovyetler Birliğinin dağılmasından uydurduğu Ermeni devletinin 28 yıldır esaret altında tuttuğu Müslüman Türk beldesinin özgürlüğe kavuşması, işgalden azat olması dolayısıyla bir aradayız. Anadolu'nun yıkılmaz, sarsılmaz kalesinden Can Elazığ'dan Can Azerbaycan'a selam olsun. Selam olsun, Azerbaycan'ın muzaffer ordusuna, onun başkumandanına. Haklı olarak gururluyuz. Alnımızı ak, başımızı dik edenlere selam olsun. Gururluyuz çünkü Ermeniler 28 yıl boyunca işgal ettikleri Müslüman Türk beldesi Dağlık Karabağ'dan kovulmuş, Hocalı'da katledilen binlerce Türk'ün, Dağlık Karabağ'dan sürgün edilen yüz binlerce Türk'ün intikamı alınmıştır, Hamdolsun. Selam olsun, Türk'ün şanlı bayrağını Dağlık Karabağ'a asanlara ve kardeş Azerbaycan'ın kahraman neferlerine" dedi.

- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu
- Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Azerbaycan'da coşkulu zafer kutlamaları havadan görüntülendi
Azerbaycan'da coşkulu zafer kutlamaları havadan görüntülendi
Azerbaycan uyruklu Sevinç'ten zafer şiirleri
Azerbaycan uyruklu Sevinç'ten zafer şiirleri
Azerbaycan'da zafer kutlamaları devam ediyor
Azerbaycan'da zafer kutlamaları devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Emrah Özge Özder Birce Akalay Hazar Ergüçlü
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Elazığ'dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 22:50:30. #1.15#
title