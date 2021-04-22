Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
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Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü.

Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek

Mekana giren ekipler, içerde dişçi koltuğunda oturan hastayı da fark edip sahte hekime "Bu arkadaş kim" diye sordu ancak bir cevap alamadı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evi kaçak olarak diş kliniğine çeviren sahte diş hekimi içeride hastası varken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerin yaptığı çalışmada merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi'nde tek katlı bir evin diş hekimliği kliniğe çevrildiği belirledi. Bunun üzerine çalışmasını yürüten ekipler, kaçak klinikte çalışan 41 yaşındaki İbrahim D.'nin ise diş hekimi olmadığını tespit ederek operasyon yaptı. Operasyonda sahte diş hekimliği yapan İbrahim D. gözaltına alınırken, ekiplere mekanın kendisine ait olduğunu da söylemekten çekinmedi. Mekana giren ekipler, içerde dişçi koltuğunda oturan hastayı da fark edip sahte hekime "Bu arkadaş kim" diye sordu ancak bir cevap alamadı.

Kaçak klinikte ise diş hekimlerinin kullandığı tüm tefrişatın yer aldığı, sahte hekiminin kullandığı reçete, randevu defteri ve alacak verecek kayıt defteri gibi deliller de çıktığı belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden gönderilen diş hekiminin de incelediği kaçak klinikteki malzemelere el konularak, ev mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheli İbrahim D. hakkında ise jandarma tarafından yasal işlem başlatıldı.

Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek
Tam donanımlı diş kliniğinde suçüstü...Mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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