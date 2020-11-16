Park halindeki otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Park halindeki otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

16.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:52

Elazığ'da park halindeki bir otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ'da park halindeki bir otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ara sokakta park halinde, içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Arama sonucu aracın farklı bölmelerine 5 parça halinde gizlenmiş 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.

Park halindeki otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Park halindeki otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Park halindeki otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Park halindeki otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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