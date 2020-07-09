Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir inşaatta demir kesme makinesi ve motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında şüpheli M.A, E.G. ve K.G. düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Çalınan kesme makinesi ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA