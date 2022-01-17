El Salvador'da hükümet karşıtı protesto
AA / Ernesto Martinez - Haberler | Güncel
Meydanda toplanmış göstericiler Pankart taşıyan eylemciler Yürüyüşten detaylar Protestodan detaylar Alejandro Benavides ile röportaj El Salvador'un başkenti San Salvador'da, Salvador hükümeti ile Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında barışı sağlayan Chapultepec Barış Anlaşmaları'nın 30.
Meydanda toplanmış göstericiler
Pankart taşıyan eylemciler
Yürüyüşten detaylar
Protestodan detaylar
Alejandro Benavides ile röportaj El Salvador'un başkenti San Salvador'da, Salvador hükümeti ile Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında barışı sağlayan Chapultepec Barış Anlaşmaları'nın 30. yıl dönümünde hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.