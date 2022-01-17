El Salvador'da hükümet karşıtı protesto - Haberler
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El Salvador'da hükümet karşıtı protesto

AA / Ernesto Martinez - Haberler | Güncel

Meydanda toplanmış göstericiler Pankart taşıyan eylemciler Yürüyüşten detaylar Protestodan detaylar Alejandro Benavides ile röportaj El Salvador'un başkenti San Salvador'da, Salvador hükümeti ile Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında barışı sağlayan Chapultepec Barış Anlaşmaları'nın 30.

Meydanda toplanmış göstericiler

Pankart taşıyan eylemciler

Yürüyüşten detaylar

Protestodan detaylar

Alejandro Benavides ile röportaj El Salvador'un başkenti San Salvador'da, Salvador hükümeti ile Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında barışı sağlayan Chapultepec Barış Anlaşmaları'nın 30. yıl dönümünde hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

El Salvador'da hükümet karşıtı protesto

El Salvador'da hükümet karşıtı protesto

El Salvador'da hükümet karşıtı protesto

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AA / Ernesto Martinez - Son Dakika Haberleri

El Salvador, Röportaj, Protesto, Hükümet, Güncel, Haber

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