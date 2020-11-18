El Bab'da 25 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi
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El Bab'da 25 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi

18.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:26
El Bab'da 25 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Suriye'nin El Bab kentinde toprağa gömülü halde 25 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Suriye'nin El Bab kentinde toprağa gömülü halde 25 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü mensupları tarafından Münbiç bölgesinde hazırlanan, Suriye'nin El Bab kentinde bombalı eylemde kullanılmak üzere uzaktan kumandalı ve C4 ile tuzaklanmış, 25 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Gaziantep Valiliği patlayıcının yerel kolluk görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirirken açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'da; PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü mensupları tarafından Münbiç bölgesinde hazırlanan ve El Bab şehir merkezinde bombalı eylemde kullanılacak olan 1 adet Uzaktan Komutalı Radyo Frekans (UK/RF) ateşleme anahtarı ile metal kutu içerisinde yaklaşık 25 kg ağırlığında C4 ile tuzaklanmış EYP toprağa gömülü vaziyette bulunarak yerinde etkisiz hale getirilmiş olup, olayla ilgili yerel savcılığa bilgi verilerek, tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(Ahmet Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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