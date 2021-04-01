Ekvador'a 66 bin 690 doz Kovid-19 aşısı getirildi
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Ekvador'a 66 bin 690 doz Kovid-19 aşısı getirildi

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Ekvador'a 66 bin 690 doz Kovid-19 aşısı getirildi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 66 bin 690 doz, Ekvador'un başkenti Kito'ya getirildi.

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 66 bin 690 doz, Ekvador'un başkenti Kito'ya getirildi.

Twitter hesabından aşıların teslim alındığı fotoğrafları paylaşan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, memnuniyetini belirterek "Bugün ülkemize Pfizer'ın yeni sevkiyatı olan 66 bin 690 dozluk aşı ulaştı. Aşılamada ilerliyoruz. Toplam aşıladığımız Ekvadorlu sayısı 378 bin 950 oldu." ifadelerini kullandı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 67 artarak 16 bin 847'ye, vaka sayısı da 1430 artışla 328 bin 755'e yükseldi.

Ülkede 281 bin 684 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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