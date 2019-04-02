Ekrem İmamoğlu: Büyükşehir Belediyesinden Dosya Kaçırıldığına Dair İhbarlar Var

Resmi olmayan rakamlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Ankara'ya hareketi öncesi yaptığı konuşmada seçim verilerini gece boyunca girmeyen Anadolu Ajansı'na sert tepki göstererek, "Bu kurumun başında kim varsa derhal istifa etmelidir." dedi. İmamoğlu, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'dosyalar kaçırıldığına' dair ihbarlar aldığını belirterek, "Bir sürü ihbar alıyoruz. dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar.." dedi. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Artış işimize bakalım. Ekonomi ne durumda, insanlar kan ağlıyor. Bir sürü dosya kaçırılıyor. Dosyalar kaçırıldığına dair ihbarlar var, kanıt bulduğumuzda bunları paylaşacağız. Bir sürü ihbar alıyoruz son iki günde. Ne oluyor kardeşim yani ne oluyor? İstanbullunun bir kuruşunun bile hesabını soracağız.