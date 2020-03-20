Ekonomik istikrar kalkanı paketi iş dünyasının can simidi olacak Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin iş dünyasına can suyu ve moral kaynağı olacağını ifade etti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin iş dünyasına can suyu ve moral kaynağı olacağını ifade etti.

Ekonomik aktivitelerin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla uygulamaya konulan destek paketini iş dünyası adına zamanında alınmış önemli bir karar olarak gördüklerini kaydeden Akıncı, "Açıklanan destek paketi tüm sektörlere böylesi bir dönemde nefes aldıracağı gibi üretim çarklarının da ilerleyen dönemlerde sekteye uğramadan dönmesine katkı sağlayacak "dedi.

Virüsün etkilerinin en asgari seviyeye indirilmesine yönelik hükümet tarafından alınan tüm kararları ve uygulamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Akıncı, Türkiye'nin bu konuda attığı kararlı adımlarla örnek teşkil ettiğini söyledi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL'lik ekonomik destek paketinin koronovirüs'ün etkilerine karşı iş dünyasına koruyucu kalkan görevi üstleneceğini belirten Akıncı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş durumda. Özellikle şuan salgının merkezi haline dönüşen Avrupa'da birçok devlet kendi tedbirlerini uygulamaya çalışıyor. Bu konuda ülkemiz aldığı kararlar ve uygulamalarla mücadelede kararlılığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu mücadeleye Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili bakanlıklarımızın aldığı kararlara riayet ederek destek vermek toplum olarak hepimizin ortak görevi. Bizleri bu dönemeçte ayakta tutacak en önemli güç birlik, beraberliğimiz ve toplumsal dayanışmamız olacak.Tüm bunların yanı sıra koronovirüs'ün etkilerini ekonomi alanında en az seviyeye indirmeye yönelik Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi ise bu kararı bekleyen tüm sektör temsilcilerimiz için adeta can simidi oldu. Özellikle muhtasar ve KDV tevkifatı, SGK primlerinin altışar ay ertelenmesi,temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, KOBİ kredi borçlarının ertelenmesi ve ihracatçının desteklenmesi,üretim ve istihdam noktasında sektörlerin yara almadan yoluna devam etmesine katkı sunacaktır." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA