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Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
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Türkiye genelinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin yer aldığı 'vergi yüzsüzleri listesi' açıklanmaya başladı. Zonguldak'ta yayınlanan ilk listede vergi borcunu ödemeyen 57 firma ve şahıs var.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla Kdz. Ereğli'de 30 Eylül 2024 itibariyle, 31 Aralık 2023 vadeli borçları 5 milyon TL'nin üzerinde olan firmalar ve şahıslar açıklandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan bu liste, vergi borcunu ödemeyen 57 firma ve şahsı içeriyor.

İŞTE İLK 57 KİŞİLİK LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN BAZI BORÇ MİKTARLARI

  • ADNAN SARAÇ

Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL

  • HAMİT ASLAN

Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU

Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL

  • MUSTAFA AYDOĞAN

Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL

  • ZEKİYE BAYSAL

Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL

  • MEHMET KAZIM

Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK

Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL

  • MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL

  • SÜLEYMAN AKIN YİĞİT

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL

  • MEHMET HAKAN OĞUZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT

Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL

  • ALİ SÖNMEZ

Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL

  • YUSUF CEMALİ KILANCI

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL

  • EMİNE SULTAN BOZDEMİR

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET

Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL

  • MAHMUT YILMAZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL

  • İBRAHİM ŞAHİN

Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yerel Haberler Karadeniz Zonguldak Türkiye Ekonomi Maliye Finans Ereğli Hukuk Eylül

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Yorumlar (39)

Mordo:

Garibanın 1 tl borcu olsa hemen icra haciz memurlarını zıplatırsınız evlerine araçlarına eşyalarına el koyarsınız. Bunlara neden işlem deilde ismini yayınlıyorsunuz. Çok deişiksiniz çok

278
4
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Ercan Sönmez:

Bordrolu kesimin vergileri peşin alınırken neden ensesi kalın olanların vergi borçlarına karşılık mallarına şerh konulmuyor?

188
4
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Orhan Furuncu:

NERDE BU CENGIZ INSAATLAR LIMAKLAR ONLAR BUNLAR BUNLAR ÇEREZ SİZ BUYUKLERI TOPLAYIN

151
7
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Gokhan selçuk:

İlk sırada 5 li çete var. Tabi vergilerini kararname ile sildikleri için listede yer almıyor. 1 Cengiz holding 2 Eti alüminyum 3 Ağaoğlu holding 4 Torunlar holding 5 Yap işlet devret adı altında kurulan paravan firmalar

96
7
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Arslan:

Tüpçünün vergi borcunu neden sildiniz?

90
3
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ATAKAN YILDIRIM:

Mehmet Cengiz yok listede

62
2
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ozkan arslan:

sadece 57 kişide yaklaşık 123 M TL (7000 kişinin asgari ücreti) alacak var. Türkiye genelindeki alacak miktarını düşünsenize bir de ülkede para yok deniliyor.

51
2
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gunay yanug:

bu ne ya rakamlar komik. gerçek yüzsüzler nerde. akp nerde

48
3
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Bartuhan:

Vallaha eskiden bankanın birine 57 tl kart borcum kalmış bende bitti diye umursamadım şimdi o 57 tl için bana hergün mesaj atıyor ve icra takibi başlatmışlar neden zenginden değil fakirden yoksuldan geçiniyor bu ülke el koyun herşeyine madem ödemiyor bu paraları tahsil etseniz zaten garibanda eksik aramazsınız

29
1
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Yakup Vural:

Hem az alın. Hem de borçlarını TL cinsinden bekletsinler. Nedense hep alt kesimin üstüne biniyorsunuz. Gücü yeten yetene. Nerede Adalet. Sonra gelişmiyoruz. Hadi ya ciddi misiniz?

28
1
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