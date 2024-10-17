Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla Kdz. Ereğli'de 30 Eylül 2024 itibariyle, 31 Aralık 2023 vadeli borçları 5 milyon TL'nin üzerinde olan firmalar ve şahıslar açıklandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan bu liste, vergi borcunu ödemeyen 57 firma ve şahsı içeriyor.

İŞTE İLK 57 KİŞİLİK LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN BAZI BORÇ MİKTARLARI

ADNAN SARAÇ

Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL

HAMİT ASLAN

Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU

Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL

MUSTAFA AYDOĞAN

Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL

ZEKİYE BAYSAL

Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL

MEHMET KAZIM

Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK

Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL

MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL

SÜLEYMAN AKIN YİĞİT

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL

MEHMET HAKAN OĞUZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT

Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL

ALİ SÖNMEZ

Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL

YUSUF CEMALİ KILANCI

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL

EMİNE SULTAN BOZDEMİR

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET

Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL

MAHMUT YILMAZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL

İBRAHİM ŞAHİN

Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL