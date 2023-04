Zonguldak IPARD'a dahil edildi

Avrupa Birliğinin, aday ve potansiyel aday ülkelere adaylık sürecinde destek olmak amacıyla oluşturduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPARD) kapsamına Zonguldak'ta alındı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, " Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde, Türkiye'deki Yüksek Planlama Kurulu tarafından da 30 Aralık 2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren İPARD programı Ülkemizde iki dönem halinde uygulanmıştır. IPARD-1 desteği 2007-2013 yıllarını kapsamış, bu kısımda 20 il; IPARD-2 desteği 2014-2020 yıllarını kapsamış, bu kısımda ise ilave 22 il olmak üzere toplam 42 il bu desteklerden faydalanmıştır. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, İlimizin diğer illerle birlikte 2021-2027 yıllarını kapsayacak IPARD-3 kapsamına alınması için her platformda girişimde bulunduk. Bu konuda çok sayıda rapor hazırladık, yetkililerle bilgi notu paylaştık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz nezdinde girişimlerde bulunduk. Hem Odamız hem de Birliğimiz marifetiyle konuyu takip ettik. Zonguldak milletvekillerimiz bu konuda bizlere destek verdi. İlgili kurum yetkilileri ile görüşmelerimize yardımcı oldular, konunun takipçisi oldular. 2021-2027 yıllarını kapsayacak IPARD-3 Destekleri 2023 Yılında başlayacak olup bu desteklerden İlimiz de faydalanacak. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'nin 2023 Yılında başlayacak olan IPARD 3 programından 81 ilin faydalanacağını açıklaması bizleri ziyadesi ile memnun etti. Zonguldak İlinin IPARD kapsamında alınması ile, İlimizde tarım ve hayvancılığa yönelik yapmış olduğumuz çalışmaları hayata geçirmemiz daha kolaylaşacak; girişimcilerimizin rekabet gücü artacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kırsal Kalkınma Programı IPARD kapsamındaki alanlara değinen Demir, "Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım, Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım, Süt ve Süt Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması, Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Arıcılık, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkiler), Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi, Kırsal Turizm ve Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesine yönelik yatırımlar desteklenecek ve söz konusu yatırımlara; yüzde 50 ile yüzde 65 arasında karşılıksız hibe desteği sağlanacak. Geri ödemesiz hibe desteklerden yararlanan vatandaşların yapacakları yatırımlar, KDV, ÖTV, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gümrük vergisinden muaf olacak. Yapılacak olan yatırımlarda Maliye Bakanlığı'ndan alınacak "Vergi Muafiyeti Belgesi" ile vergi ödenmeyecek. Bu süreçte desteklerini gördüğümüz milletvekillerimiz Polat Türkmen'e, Ahmet Çolakoğlu'na, Hamdi Uçar'a ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK