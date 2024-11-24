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Para var ama çalışan yok: Günlük 3 bin TL maaşla işçi aranıyor

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Aydın Germencik'te zeytin hasadına başlayan bir vatandaş, günlük 3 bin TL ya da aylık 90 bin TL'ye zeytin çırpacak işçi bulamadığını ifade etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin hasadına başlayan bir vatandaş, günlük 3 bin TL yevmiye ile zeytin çırpacak işçi bulamadığını söyledi.

Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor

HASADI BAŞLADI

Zeytin ağaç sayısının Türkiye'de en çok olduğu Aydın'da zeytin hasadı sürüyor. Germencik'in Moralı Mahallesi'ndeki bahçesinde ailesiyle birlikte zeytin hasadı gerçekleştiren Esma Doğan, zeytinyağı sofraya gelene kadar çok zahmetli süreçten geçtiğini söyledi.

Zeytinyağının fiyatının borsada 150 lira olduğunu ve bunun emeklerini karşılamadığını kaydeden Doğan, zeytinin 'var yıl'ı olmasına rağmen üretecinin yaşanan kuraklıktan da etkilendiğini belirtti.

Zeytin hasadına bir ay önce başladıklarını belirten Doğan, ailecek mahsulü toplamaya çalıştıklarını ve hasat sürecinin işçi olmaması nedeniyle iki ayı bulacağını aktardı.

Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor

"ÇALIŞTIRACAK İŞÇİ BULAMIYORUZ"

Çalıştıracak işçi bulamadıklarını da kaydeden Doğan; "Zeytini yetiştiriyoruz ama işleyecek işçi bulamıyoruz. Zeytin silkme makinesi bizden olmasına rağmen bunu kullanacak işçilere günlük 3 bin lira yevmiye veriyoruz. Zeytin toplayıcılarına günlük bin 500 lira vermemize rağmen çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bir, iki gün gelenler bir daha gelmiyor. Rekoltemiz yüksek olsa toplayacak adam bulamayacağız. Günlük 3 bin lira verilen bu işte çalışacak işçi bulamamak biz üreticileri zora sokuyor" dedi.

Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor

"ÜRETİME KATKI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sulama yaptıkları zeytin ağaçlarının ürünlerinin iyi olduğunu ifade eden Doğan, sulanmayan alanların kuraklık nedeniyle zeytinin kabarmadığını belirtti. Etkili olan yağış sonrası iki günde zeytinin canlandığını kaydeden Doğan; "Hasada dağdan başlayıp ovaya doğru ineceğiz. Engebeli bir alanda hasat yaptığımız için örtüleri sermek, zeytini çırpmak, altına düşenleri toplamak çok zor. Düşe kalka, yuvarlana yuvarlana zeytin topluyoruz. Bu engebeli arazide ayakta durmak zor olmasına rağmen biz yere düşen zeytinleri tek tek toplayıp üretime katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor

"ZEYTİNYAĞI SOFRAYA GELENE KADAR BAYAĞI ZAHMETLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Zeytin ağaçlarından düşen zeytinleri dallarından ve yapraklarından da ayıkladıklarını kaydeden Doğan; "Daha sonra çuvalları koyup zeytinyağı işleme tesisine götürüyoruz. Orada zeytinler işlenip yağı çıkarılıyor. Zeytinyağı sofraya gelene kadar bayağı zahmetli bir süreçten geçiyor. Bu yıl zeytinyağının fiyatı da düşük. Litresi borsada 150 lira. Bu fiyat bizim emeğimizin karşılığı olamaz. Zeytinyağının fiyatı bu yıl biz üreticileri memnun etmiyor" diye konuştu.

Para var ama çalışan yok: Günlük 3 bin TL maaşla işçi aranıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Eu88:

bak gelirim günde 3000 lira vermezseniz o makinayla sizi silkerim zeytin gibi silkilirsiniz??

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Sizin gibileri ben çok iyi bilirim... Sigorta yok! İş bittiğinde kapı dışarı! Hangi saf insan sigortasız tarım işi yapar ki? :DDDDD

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

milletçe ekonomist ve politikaciyiz.. Su an çalışmaya zamanımız yok.... paraya ihtiyacımız olsa-da....

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Bak ülkede çok iş var ama çalışan yok edebiyatı buralarda yapmayın, daha papaz pilav yemiyor..Buralarda lak lak yapmayın, gercekse buyrun gidin çalışın!koşun koşun

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Haber Yorumlarıİlyas GÜNEŞ:

Bu gibilerin sözlerine itibar edip haber yapıyorsunuz sizin de cahil kalır yanınız yok. At yalanı uydur uydur geç nasıl olsa koyun cok

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Haber YorumlarıSerkan Diler:

şimdi hükümet karşıtı sokakta elinde mikrofonla akşama kadar dolaşan tipler var vasıfları ne anlamış değilim de işte yeni iş o tiplerin tuttuğu mikrofona açız aççççç diye bağırmak.üç değil beşte versen kimse çalışmaz herkes paşa torunu bu ülkede herkese hükümet bakacak.

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Haber YorumlarıErgun Sen:

Makinalı tarıma geçin zeytin toplamak meşakkatli olsa gerek

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Haber Yorumlarıçınarhan çetin:

Yalancıyı silksinler mi zeytin ağacı gibi...

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